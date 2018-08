Krefeld: Verwahrloste Wohnung, neues Gesetz lässt Eingreifen zu

Kefeld In Krefeld wurden seit der Einführung des Gesetzes 106 Fälle erfasst.

(RP) Rund vier Jahre ist das Wohnungsaufsichtsgesetz – kurz WAG NRW – in Kraft. Die Stadt hat bisher in mehr als 100 Fällen Menschen in schwierigen Wohnsituationen geholfen. Das Gesetz verpflichtet Gemeinden, die kommunale Wohnungsaufsicht wahrzunehmen. Egal, ob es um Vermüllung, Ungeziefer, Probleme bei Energie- und Wasserversorgung, Schimmel oder fehlende Instandhaltung durch den Vermieter geht. Die Wohnungsaufsicht kann in Fällen, in denen die Eigentümer nicht kooperativ sind, von Amts wegen einschreiten. Eigentümer sind verpflichtet, Wohnraum in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel in angemessener Zeit nachhaltig zu beseitigen.