Krefeld: Nach NPD-Aktion: Staatsschutz ermittelt

Mit diesem Bild will die NPD belegen, dass Anhänger der Partei „auf Streife“ in Krefeld unterwegs waren. Foto: NPD NRW

Krefeld NPD-Anhänger waren am Wochenende in der Krefelder City unterwegs - auf Streife, wie sie sagen.

(vo) Nach den selbsternannten Patrouillengängen von NPD-Anhängern durch Krefeld am Wochenende (wir berichteten) ermittelt nun der Staatsschutz. Dies teilte die Polizei mit. Die Polizei ist durch Presseanfragen auf die nicht angemeldete Aktion aufmerksam geworden; die NPD selbst hatte die Presse durch entsprechende Mitteilungen und über Facebook informiert. Demnach sollen Mitglieder der Partei eine so genannte „Schutzzonenstreife" durch die Krefelder Innenstadt organisiert haben. Die Polizei geht davon aus, dass drei sogenannte „Aktivisten" mit schwarzen beziehungsweise roten T-Shirts mit der Aufschrift „Schutzzone" tatsächlich durch die Innenstadt gegangen sind; die NPD hatte das auch mit Fotos belegt; Passanten waren sie auch aufgefallen. Angeblich sollen sie auch Bürger angesprochen haben - auf dem Weinfest zu Füßen der Dionysiuskirche hat davon aber offenbar niemand etwas bemerkt.

Die Polizei schickte zur Aufklärung des Sachverhalts Streifenwagen in die Innenstadt, konnte aber keinerlei Feststellungen mehr machen, hieß es. Dennoch sei inzwischen der polizeiliche Staatsschutz eingeschaltet und wertet Bilder, auch aus den sozialen Netzwerken, aus. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Krefeld wird derzeit geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Handeln vorliegt. Nach dem Gesetz ist es verboten und mit Strafe bedroht, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Offen ist, ob die T-Shirts, die die Streifengänger trugen und die mit einem stilisierten S gekennzeichnet waren, unter diese Regel fallen.