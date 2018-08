Unfall auf der Kempener Straße: Radfahrer schwer verletzt

Krefeld Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto wurde ein 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Zeugen berichten, der Radfahrer fuhr ohne Licht.

18 Jahre alter Radfahrer auf der Kempener Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Der Krefelder wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der junge Mann kurz nach 22 Uhr mit seinem Fahrrad über einen Fußweg an der Kempener Straße in Richtung Hülser Zentrum. Als er von dem Fußweg auf die Straße fuhr, prallte er mit dem Auto eines 29-jährigen Krefelders zusammen. Er stieß mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Wagens sowie ein weiterer Zeuge leisteten sofort Erste Hilfe und informierten Polizei und Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, wo der Krefelder noch in der Nacht operiert wurde. Zurzeit wird er stationär behandelt. Mehrere Zeugen berichten laut Polizei, der Krefelder sei ohne erkennbares Licht in der Dunkelheit plötzlich auf die Straße gefahren und dort mit dem Auto zusammengestoßen. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.