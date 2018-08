Krefeld: Katholisches Forum mit neuen Kursen für Mutter und Kind

Kursprogramm : Katholisches Forum mit neuen Kursen für Familien

Krefeld Pekip, Schach, Jonglieren, Geburtsvorbereitung: Das Katholische Forum bietet ein abwechslungsreiches Programm für Familien an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ein kostenfreier Kursus zur ganzheitlichen Geburtsvorbereitung startet neu am Montag, 3. September, 10:30 Uhr. Der Kursus richtet sich an Schwangere ab ca. der 30. Schwangerschaftswoche. Er beinhaltet an fünf Vormittagen alles rund um die optimale Vorbereitung auf die Geburt und die erste Zeit danach!

Wenn das Kind dann da ist, bietet das Forum für Mütter, die tanzend wieder fit werden möchten, MAWIBA®, ein neues, innovatives Tanzkonzept, immer donnerstags, 10 Uhr, genaue Termine und weitere Information im Forum.

Für schon etwas ältere Kinder sind ab Ende der Ferien mehrere besondere Angebote im Programm: am Freitag, 24.August, und Samstag, 25. August, jeweils von 17 bis 18:30 Uhr der Workshop: Wir filzen! Nassfilzen für Kinder von sechs bis zehn Jahren.

Ab Freitag, 14. September geht es richtig rund: Der Kursus: Schach: Das Königsspiel für Kinder, startet, 5x freitags, immer von 16:30 – 18 Uhr, hier lernen Kinder im Grundschulalter spielerisch Schach. Dann unter dem Motto: Ein Huhn auf der Stange — Laubsägen mit Papa oder Mama, wird am Samstag, 15. September ab 10 Uhr kreative Holzarbeit für Eltern und Kinder (ab 5 Jahre) am Vormittag angeboten. Ebenfalls an diesem Tag geht es wieder auf die Burg Linn, ein (Ritter-)Tag auf der Burg für Jungen (der Mädchenkurs folgt im Oktober). Die kleinen Ritterknappen sollten zwischen acht und zwölf Jahren alt sein.



Niederberg : Kursus hilft Paaren bei Vorbereitung der Geburt

zurück

weiter

Das Wochenende danach wird bewegt: Jonglieren lernen wie im Zirkus! Ein Workshop für alle, groß oder klein, die jonglieren lernen möchten, alleine, als Familie oder als Großeltern-Kind-Gespann, ganz egal: Freitag, 21. September und Samstag, 22. September, jeweils 16 bis 18:15 Uhr.

In der ersten Septemberwoche starten dann wieder viele neue PEKIP®-Gruppen, Eltern-Kind-Kurse für Kinder ab dem ersten Lebensjahr und die Musik-Babys und -Zwerge, erste Musikerfahrung in Kursen für Babys oder Kleinkinder mit ihren Eltern. Auch hier gibt es noch einzelne, freie Plätz, in der Felbelstr. 25, Innenstadt ,aber auch in Kursen in verschiedenen Stadtteilen.