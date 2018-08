Petersstraße: 24-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Krefeld Zwei Männer haben in der Nacht zu Sonntag einen 24 Jahre alten Krefelder auf der Petersstraße mit einem Messer bedroht und ihn ausgeraubt.

(ped) Der 24-Jährige war Sonntag gegen 3:15 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihn zwei Männer ansprachen. Plötzlich zückte einer der beiden ein Messer, der andere durchsuchte das Opfer. Er nahm das Bargeld sowie das Handy an sich. Dann flüchteten beide über die Kölner Straße in Richtung Hansastraße. Der Überfallene lief zu einer Telefonzelle, von wo aus es die Polizei informierte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Beamten die beiden Täter nicht finden. Daher bittet die Polizei Krefeld nun um Zeugenhinweise. Beide gesuchten Männer sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Sie trugen beide einen Vollbart, hatten dunkle Haare und sollen laut Opfer türkisch oder kurdisch miteinander gesprochen haben. Einer der beiden hatte ein auffälliges Muttermal an der rechten Wange. Er trug eine dunkle Jeans oder Jogginghose sowie eine blaue Kapuzenjacke der Marke „Northface". Der Mann mit dem Messer trug eine weiße Jacke mit roten und blauen Streifen der Marke „Lacoste". Auch er trug eine dunkle Jeans oder Jogginghose. Hinweise an Telefon 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de