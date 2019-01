Karneval : Andreas und Bettina lieben „ihr Uerdingen“

Das Uerdinger Prinzenpaar Bettina Leigraf-Spörk und Andreas Spörk grüßt nach der Inthronisierung im historischen Rathaus sein Narrenvolk mit einem dreifach kräftigen Helau. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Mit Diplomatie und Geschick warben Uerdingens Karnevalisten um ihr Prinzenpaar. Andreas und Bettina ließ das nicht unbeeindruckt. Sie sagten zu und bereiteten sich in kürzester Zeit auf ihre Aufgaben vor. Jetzt freuen sie sich mit ihrem Kabinett auf eine fröhliche und friedliche Session, die mit dem Umzug am Tulpensonntag ihren Höhepunkt haben wird.

Uerdingen hat ein Prinzenpaar für die Session. Das ist nicht selbstverständlich, denn lange Zeit sah es so aus, als müssten die Karnevalisten am Rhein ohne Regenten auskommen. Dass es doch anders kam, ist entweder in einem Versehen begründet oder in einer strategischen Meisterleistung des Vorsitzenden der Vereinigung der Uerdinger Minister, Helmut Mausberger.

Der hatte nämlich bei einem Treffen zum Karnevalserwachen am 11.11. dem überzeugten Uerdinger Andreas Spörk eine Ministerkappe anpassen wollen, um ihm einen solchen Kopfschmuck zu bestellen. Der 58-Jährige war vor zwei Jahren Mitglied im Kabinett von Prinz Bernd Weißkopf und ist seitdem ohne seinem Rang entsprechende Kopfbedeckung. Mausberger setzte dem selbstständigen Unternehmer vor närrischem Publikum jedoch eine Prinzen- statt eine Ministerkappe auf und legt ihm parallel noch einen Pajas (eine Art närrisches Prinzenzepter) in die Hand. Die Reaktion fiel entsprechend aus: „Da ist ja unser neuer Regent“, jubelten die Karnevalskollegen. Irgendwie setzte sich der Gedanke fest, bei Andreas Spörk und bei den Uerdinger Karnevalisten.

Info Veranstaltungen im Uerdinger Karneval Viele Karnevalsveranstaltungen finden in der Turnhalle des Berufskollegs, Alte Krefelder Straße 93, statt. So lädt die Braunschweiger Narrenzunft für 26. Januar von 16 bis 22 Uhr zur Damensitzung. Weitere Termine: Kostümparty der KG Op de Höh am 9. Februar, 20 bis 23.30 Uhr; Kindersitzung am 10. Februar, 15 bis 20 Uhr; Herrensitzung am 15. Februar, 11 bis 20 Uhr, Kinderprinzentreffen am 17. Februar, 10 bis 18 Uhr; Piratenball der Vereinigung Uerdinger Minister am 23. Februar, 19 bis 23 Uhr; Altweiberparty des Karnevalszugvereins am 28. Februar, 20 bis 23.30 Uhr.

Eine wesentliche Hürde galt es noch zu nehmen. Ehefrau Bettina Leigraf-Spörk musste überzeugt werden. Eigentlich war das Jahr 2019 für die Familie mit drei Kindern schon komplett verplant. Die Hochzeit des Sohnes und der Umbau des Hauses standen ganz oben auf der Agenda. Da hieß es dicke Bretter bohren. Bettina Leigraf-Spörk erfreute sich in der fünften Jahreszeit bislang in der Rolle des mitfeiernden Publikums oder an der Seite ihres Mannes. Jetzt jedoch sollte sie in die erste Reihe rücken.

Die Ministerriege Bernd Weißkopf, Achim Silbermann, Ralph Reipert und Thomas Kaiser (von links) unterstützt das Uerdinger Priznepaar Andreas und Bettina. Begleitet werden die beiden von Elisabeth Söhnchen und den Enkeln Luce und Joel. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)



Eine Woche später stand Andreas Spörk in Uerdinger mit Kollegen im Karnevalszelt auf dem Alten Markt. „Mir war klar, wenn ich es nicht mache, steht Uerdingen ohne Prinz da“, sagte er. Doch der selbstständige Gebäudereiniger mit sieben Angestellten hatte ein Abkommen mit seiner Frau. „Danach konnte ich keine Zusage geben“, erklärte er. Als Bettina Leigraf-Spörk sich am Nachmittag das Bühnentreiben ansehen wollte, wurde sie auf charmante Art regelrecht belagert, um ihre Zustimmung zu erlangen. Mit Erfolg. „Mein Herz schlägt für die Garden“, sagte die Prinzessin, die am Wochenende mit Prinz Andreas von Bezirksvorsteher Jürgen Hengst im Uerdinger Rathaus inthronisiert wurde. Ihre Tochter tanzt seit Jahren in Karnevalsgarden und so freut sich das Prinzenpaar über ihre ständige Begleitung – die Bürgerwehr und seine Garden.

Nach dem offiziellen Okay war die Zeit sehr knapp. In nur wenige Wochen musste eine Menge erledigt werden. Das Kabinett war relativ schnell gebildet. „Alles Freunde“, sagen die beiden. Bernd Weißkopf kümmert sich als Minister um die Organisation, Thomas Kaiser um Orden, Achim Silbermann um Finanzen und Ralph Reipert um die Belange der Prinzessin. Adjutant ist Christoph Rangs. Michael Weber und Jörg Ahrens sind die Fahrer des Regentenpaares. „Eine ganz tolle Truppe“, versichern Prinz und Prinzessin. So wundert es nicht, dass das Karnevalsmotto diesen Team-Gedanken aufgreift. „Hand in Hand durch Uerdinger Narrenland.“