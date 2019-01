Krefelder HNO-Arzt : Geschichte eines Wagnerianers

Galip Oruz in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Galip Oruz kam als zwölfjähriger Junge aus Istanbul nach Krefeld. Er ging aufs Fichte, interessierte sich unter anderem für klassische Musik. Als Student hörte er seine erste Wagner-Oper – und war verloren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Galip Oruz kam als zwölfjähriger Junge aus Istanbul nach Krefeld und lernte dort eine seiner großen Lieben kennen: die Musik Richard Wagners. Er wurde das, was man gemeinhin als „Wagner-Fan“ bezeichnet. Hört man seine Geschichte, empfindet man das Wort als zu banal. Wagner hat Oruz, der heute HNO-Arzt ist und eine Praxis an der Uerdinger Straße unterhält, sein Leben lang begleitet. Die erste Wagner-Aufführung seines Lebens in der Düsseldorfer Rheinoper wurde für ihn zum Erweckungserlebnis. „Ich hatte die billigste Karte für acht Mark ergattert und saß oben unterm Dach. Es gab die Götterdämmerung mit Karl Ridderbusch. Die Musik hat mich überwältigt.“ Danach war er verloren. Er wurde Eingeweihter in einem Geheimbund, dessen Mitglieder sich in allen Opern der Welt erkennen und vereint sind in der Liebe zu dieser Musik - er wurde Wagnerianer.

Oruz kam als Halbwaise mit seiner Mutter nach Deutschland. Er hat am Fichte Abitur gemacht und redet mit viel Wärme und Dankbarkeit von der Schule. „Meine kulturelle und meine Allgemeinbildung habe ich der Schule zu verdanken. Ich empfand sie als ganz, ganz ausgezeichnet; sie hat vielfältige Interessen in mir geweckt, auch an Literatur und Musik.“ Unterm Strich, so fasst der 65-Jährige diese frühe Phase der reichen Impulse zusammen, sei er glücklich gewesen, in einem Land aufzuwachsen, das als eine Wiege der Literatur und der Musik gelten dürfe. So sehr ihn von Anfang an die Naturwissenschaften interessierten, war er auch von Literatur begeistert. „Ich habe sogar eine Zeitlang erwogen, Germanistik und Philosophie zu studieren“, berichtet er.

Es kam anders, er entschied sich für Medizin, belegte aber neben den Medizin- auch Philosophievorlesungen. Lebensentscheidend war auch dies: Mit dem Studium kam er Mitte der 70er Jahre in eine Stadt, deren Oper damals als Wagner-Hochburg galt. Schon als Jugendlicher hat ihn klassische Musik mehr gepackt als Rock und Pop. Musikerlebnisse waren in den 70-ern nicht so allgegenwärtig und leicht zugänglich wie heute über Medien und erschwingliche Technik. „Es war etwas Außerordentliches, als meine Mutter für uns einen Plattenspieler kaufte, erst recht einen Fernseher.“ So wuchs langsam der Radius der Möglichkeiten, Musik zu hören. Und jede Erweiterung nutzte Oruz intensiv. Neben besagter erster Wagner-Aufführung gab es einen weiteren Umstand, der diese neue Leidenschaft wachsen und wachsen ließ: „Ich habe als Student drei Jahre am Flughafen als Bodenstewart gearbeitet, morgens von sechs bis zehn Uhr. Dadurch konnte ich mit der Lufthansa fast umsonst fliegen und sehr günstig in Hotels übernachten. Damit haben sich mir ungeahnte Möglichkeiten eröffnet“, berichtet Oruz, „ich konnte Opern besuchen, die für einen armen Studenten normalerweise unerschwinglich waren.“ So reiste er bedeutende europäische Opern an: München, Mailand, London, Paris.

Oruz blieb zunächst ein einsamer Wanderer in Sachen Wagner. Weder seine Kommilitonen noch später seine Frau teilten die Leidenschaft für diese Musik. Was sich aber ergab, waren Bekanntschaften mit anderen Wagnerianern. Einmal hat Oruz in Berlin an einer sechstägigen Gala teilgenommen – jeden Abend gab es in der Deutschen Oper Musik von Wagner. „Man traf jeden Abend dieselben Leute, man kam mit diesen wildfremden Menschen ins Gespräch, es fanden sich Gruppen, man ging zusammen essen und hat bis tief in die Nacht über Wagner gesprochen. Das werde ich nie vergessen, das war sehr schön.“ Wer glaubt, dass diese Überdosis Wagner genug war, der irrt: „Am sechsten Abend haben wir alle gesagt: Oh, jetzt fallen wir in eine Loch. Morgen kein Wagner“, berichtet Oruz schmunzelnd.

Was fasziniert ihn an Wagner? Natürlich die Musik, aber auch die Philosophie dahinter, antwortet Oruz. Wagner habe im Ring der Nibelungen eine Art musikalischen Schöpfungsmythos des Menschlichen geschaffen. „Man kann die Menschengeschichte verfolgen, und alles ist aktuell: Gier, Macht, Bündnisse und Verträge, Betrug, Zueinanderstehen, Verrat, Liebe und Menschlichkeit. Wagner erzählt im Ring das, was uns Menschen ausmacht“, sagt Oruz. Und die Musik? „Die Dramatik fasziniert mich und löst bei mir tiefe Emotionen aus. Ich mag die leichte Muse nicht; mir liegt mehr das Schwere, Gehaltvolle, Melancholische und Tiefe.“ Mozart zum Beispiel sei natürlich ein genialer Musiker, „aber er fesselt mich bei weitem nicht so wie Wagner.“

Für das Krefelder Theater hat Oruz viele lobende Worte. „Es gibt nicht viele Städte dieser Größe, in denen man ein hervorragendes Spartentheater zu Fuß erreichen kann“. Die letzte Krefelder Wagner-Inszenierung – Lohengrin – sei ausgezeichnet gewesen. Besonders beeindruckt habe ihn auch die Hinführung zur Oper an zehn Abenden mit Vorträgen verschiedener Fachleute. „Geschichte, Musik, Historisches – das war eine umfassende, fabelhafte Vorbereitung auf den Opernabend“, resümiert Oruz und wünscht sich, so etwas müsse es öfters geben. Er geht, wenn irgend möglich zwei- oder dreimal in eine Inszenierung. „Beim ersten Mal ist man konzentriert auf das Bühnengeschehen und all das Neue, danach achtet man auf Feinheiten, auf die Musik, auf Details.“

Gibt es so etwas wie ein größtes Wagner-Erlebnis? „Das erste Mal Bayreuth“, lautet ohne Zögern die Antwort. Musikalisch gebe es viele exzellente, auch bessere Aufführungen, „aber die Aura ist einmalig.“ Er habe in der ersten Reihe, Mitte, gesessen, ausgerechnet beim ersten Mal, er sei sehr aufgeregt gewesen, und es sei auch die Götterdämmerung gewesen, wie bei seinem ersten Wagner überhaupt in Düsseldorf. Die Nähe zu den historischen Stätten Wagners mache die Aufführungen dort zu etwas Einzigartigem, sagt Oruz.