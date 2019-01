Tennis-Bundesliga: Der HTC Blau-Weiß verstärkt sich mit Rogerio Dutra Silva

Krefeld Der 34-jährige Brasilianer schlägt im Sommer in der Tennisbundesliga für das Stadtwald-Team auf.

(hgs) Olaf Merkel, Teamchef des Tennis-Bundesligisten HTC Blau-Weiß Krefeld, bastelt weiter an der Zusammenstellung der Mannschaft für die Punktspiele im Sommer. Nach dem italienischen Spitzenspieler Simone Bolelli meldete der Stadtwaldklub am Montag mit dem Brasilianer Rugerio Dutra Silva die nächste Verstärkung. Der 34-Jährige gehört zum Stammaufgebot des Davis-Cup-Teams seines Landes und gewann in seiner Karriere bisher zwölf ATP-Challenger-Turniere. Das letzte gerade am Wochenende im australischen Playford, wo er im Finale den Deutschen Mats Moraing in zwei Sätzen 6:3, 6:2 bezwang. Im Vorjahr schlug Dutra Silva für den Niederrheinrivalen Gladbacher HTC auf. Da Olaf Merkel seit vielen Jahren einen engen Kontakt zu Francisco Yunis, derzeit Trainer von Dutra Silva, pflegt, entschied sich der Spieler für einen Wechsel in den Stadtwald. Paolo Lorenzi, der mit dem Brasilianer bei den French Open im Doppel das Viertelfinale erreichte, legte seinem Partner die Zusage bei den Blau-Weißen ans Herz. Dutra Silva belegt derzeit in der ATP-Rangliste Platz 132 im Einzel und Rang 87 im Doppel. Seine beste Einzelplatzierung war im Vorjahr Rang 67.