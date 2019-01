Drohender Rechtsstreit: Abriss der Werbetafel: Stadt püft Klage

Krefeld Bis 10. Januar muss die Stadt mitteilen, ob sie gegen den Bescheid zum Abbau der Werbetafel klagt.

In dieser Woche fällt die Entscheidung, ob die umstrittene digitale Werbetafel in Oppum an der Kreuzung Untergath/Hauptstraße abgebaut oder ob die Stadt gegen die diesbezügliche Weisung der Bezirksregierung Düsseldorf klagen wird. Die Klagefrist endet am 10. Januar.