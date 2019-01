Evangelischer Kirchenkreis: Krefelder bei Evangelischer Jugendsynode

Krefeld Vier Teilnehmer des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen haben an der Jugendsynode Rheinland teilgenommen.

Die Hoffnung, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, habe sich erfüllt: „Wir haben auf Augenhöhe miteinander geredet und diskutiert“, resümiert Rolauffs. „Es war nicht nur ein Zuhören, so nach dem Motto ‚Erzählt doch mal’, sondern ein echtes Miteinander.“ Partizipation war das gemeinsame Thema am Freitag, am Samstag berieten die Delegierten in Arbeitsgruppen: Jugend- und Familienarmut, Jugendarbeit, Gemeindeformen, Flüchtlingsproblematik.