Krefeld historisch: Fotoreise entlang des Limes

Haus Meer in meerbusch: Hier marschierten vor 2000 Jahre die Römer, wenn sie von Gelduba in die Hauptstadt des Römischen Reiches Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln) unterwegs waren. Foto: Volker Döhne

Krefeld Krefeld erwartet in zwei Jahren den Eintrag in die Liste des Unesco-Welterbes mit dem Niederrheinischen Limes. Zur passenden Zeit hat der Krefelder Fotograf und Becher-Schüler Volker Döhne einen Limes-Bildband veröffentlicht.

2019, 2020, 2021 – Weltkulturerbe. Ende des kommenden Jahres wird die internationale Kommission darüber entscheiden, ob Krefeld mit seinem Limes zum Unesco-Weltkulturerbe gehören wird. Der Grenzwall, den die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus zum Schutz gegen feindliche Germanen errichtet haben, ist mit seiner Gesamtlänge von 550 Kilometern das längste Bodendenkmal der Welt nach der Chinesischen Mauer. Einige Teile gehören bereits zum Welterbe. Der niedergermanische Abschnitt, der vom rheinland-pfälzischen Vinxtbach bis an die niederländische Nordseeküste, Katwijk an Zee, verläuft, führt durch Krefeld: Das römische Kastell Gelduba ist wegen seiner guten Erhaltung und Erforschung Kernstück der Strecke, die auf der Unesco-Bewerberliste steht.

Es ist ein ausgesprochen günstiger Zeitpunkt, den historischen Weg dokumentarisch und künstlerisch aufzuzeigen. Volker Döhne hat einen in mehrerer Hinsicht historischen Beitrag dazu geliefert mit seinem Fotoband „Limes“. 385 Kilometer lang ist der Niederrheinische Limes, 140 Kilometer davon hat Döhne mit der Kamera erkundet: von Bonn bis Xanten. 1993 und 1994 hat der Krefelder sich immer sonntags in der Frühe aufgemacht, um den Spuren der Antike zu folgen. Mehr als 600 Schwarz-Weiß-Fotografien hat er analog gemacht.

Werdegang Er absolvierte zunächst eine Lehre als Schriftsetzer. Anschließend studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bernd Becher (1976 bis 1980) und Tünn Konerding (1978 bis 1980). Von 1980 bis 2018 arbeitete er als Fotograf und Gestalter an den Kunstmuseen Krefeld.

Wie scharf sein Blick ist, wie streng seine auf Sachlichkeit konzentrierte Ästhetik, das wissen Fotografie-Interessierte nicht erst, seit Döhne die derzeit laufenden Restaurierungsarbeiten der Häuser Esters und Lange dokumentiert und auf Plakatwänden präsentiert hat. Die Krefelder Kunstmuseen, zu deren Team Döhne bis Ende des vergangenen Jahres gehört hat (unter anderem als Gestalter der Plakate und Kataloge), zeigen zurzeit im Kaiser-Wilhelm-Museum eine Retrospektive seiner Fotoarbeiten. Döhne ist Vertreter der Düsseldorfer Foto-Schule und gehörte zur ersten Klasse von Bernd und Hilla Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie – gemeinsam mit Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas Ruff und Thomas Struth. Seine Schwarz-Weiß-Fotografien haben eine eigene Ästhetik. Und sie spüren der antiken Welt nach in einer Neuzeit, die heute bereits 25 Jahre zurück liegt.

Döhnes Limes-Tour beginnt am Bronzekopf von Konrad Adenauer vor dem Bundeskanzleramt der damals Noch-Hauptstadt Bonn und führt nach Xanten. Rund 400 für das Buch ausgewählte Fotografien dokumentieren Städte, Industrieanlagen und das Land in der damaligen Zeit.

Nach der verlorenen Varusschlacht (9 n. Chr.) haben die Römer die Außengrenze ihres Reiches am Rhein gesichert. Diesseits des Flusses haben sie ihre Städte und Kastelle am Niedergermanischen Limes errichtet und ausgebaut, jenseits siedelten die von den Römern als „Germanen“ benannten Stämme. Damals entstanden auch die ersten Fernstraßen, die bis zu 25 Meter breit waren mit Gräben und mit Wegen für Fußgänger. Es war eines der frühestens Grenzsysteme der Römer, und das am längsten erhaltene, das bis 450 n. Christus belegt ist. Die mit Steinen befestigte Trassen wurden im Mittelalter als Hauptverkehrswege genutzt. Heute entspricht die Bundesstraße 9 in größeren Abschnitten dem Verlauf der damaligen Römerstraße, in anderen Bereichen nur noch ein Feldweg.