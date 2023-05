Schützen feiern in Traar Königspaar strahlt mit der Sonne um die Wette

Auch diesmal war die „Treuerklärung“ der neuen Rekruten – mittlerweile gehören auch 60 Jungschützen und Amazonen zum Verein – vor General Platen nicht ohne Ernst, denn auch nach der Coronapandemie zeigten sich die Freien Bauern von Traar ungebärdig und äußerten ihren Unmut mit dem Königshaus. Am Sonntag kam es dann zur traditionellen Kriegserklärung der rebellischen Truppe und der Androhung, den farbenfrohen Festzug am Dienstag zu verhindern. Weil König Lukas I. den Trotzköpfen aber partout nicht nachgeben wollte und Kriegsminister und General den einwandfreien Zustand und die hohe Moral der königlichen Truppen versicherten, kam es dann auf dem Sportplatz am Buscher Weg zum Gefecht. Verstärkt durch einige Überläufer mussten sich die Freien Bauern in der hitzigen Wasserschlacht – für manche eine willkommene Abkühlung während des an den Barrikaden unterbrochenen Festzuges – am Ende doch geschlagen geben. Immerhin ließ der König Gnade vor Recht ergehen und nahm die Unruhestifter wieder in die Reihen der Traarer Schützen auf.