Weihnachtshäuser in Mönchengladbach Ein Licht geht auf

In der Vorweihnachtszeit werden die Tage bis zum 21. Dezember kürzer, Zeit das Heim zu erleuchten. An manchen Gebäuden und Straßenzügen sieht es so aus, als würden die Lampen um die Wette strahlen. Bei einem Streifzug durch die Stadt haben wir das Licht eingefangen und zeigen die schönsten beleuchteten Häuser und Ecken.