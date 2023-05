Ausflugstipp für Pfingsten Flachsmarkt rund um Burg Linn

Da die Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt e.V. vor allem die Kinder in das Geschehen einbinden möchte, gibt es an vielen Ständen die Gelegenheit zum Mitmachen. In farbenprächtigen historischen Gewandungen schlägt die Linner Ritterrunde ihr Heerlager auf der Festwiese auf und bietet Einblick in ein typisches mittelalterliches Ritterlager. Auch das im vergangenen Jahr von vielen vermisste große Ritterturnier mit Darbietungen hoch zu Ross wie Kampfszenen, Rolandsreiten und Sauhatz wird wieder ausgetragen. Eingerahmt wird das Treiben von diversen Musikern, Gauklern, Unterhaltungskünstlern sowie der faszinierenden Falkenschau.