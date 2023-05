Zehntausende Gäste kamen nach Linn Flachsmarkt – begeisterte Besucher stürmen die Burg

Bei Freeform Glaskunst zischt derweil der Gasbrenner. Carina Förster hält eine Glasperle in die rund 1100 Grad heiße Flamme. „Wir schmelzen die Farbglasstäbe in der Flamme. Das Glas wird um einen Stab gewickelt, der mit einem Trennmittel beschichtet ist. Wenn alles abgekühlt ist, kann die Perle abgezogen werden“, erklärt Stephan Thorp den Vorgang. Eine ganz ungewöhnliche Kombination ist bei Sabine Siegler anzutreffen. Die aus dem Chiemgau angereiste Künstlerin kombiniert Holz und Ton. „Das Holz stammt aus Bergwäldern in Bayern und Österreich. Die Holzform gibt mir vor, was ich dazu modelliere“, erzählt Siegler, die gerade einen Vogel aus Ton entstehen lässt. Die Unikate an ihrem Stand begeistern die Besucher. Das gilt auch für die handgenähten Taschen von Barbara Rummel. Deren Tochter Kathrin ist an der Nähmaschine anzutreffen. „Vom Entwurf bis zum Verkauf stammt alles aus unserem Haus“, sagt die junge Frau.