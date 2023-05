Krefelder Schüler für Zivilcourage-Preis nominiert „In der Gruppe haben wir uns stark gefühlt“

Es sind beklemmende Szenen, die unter die Haut gehen: Ein Mann läuft mit seiner Begleiterin über den Hülser Marktplatz. Plötzlich schreit er die Frau an, schubst sie und packt sie am Hals. Dann würgt er sie, bis sie fast das Bewusstsein verliert. In unmittelbarer Nähe sitzen vier Jugendliche. Cathy Cuber, Charleen Heinz, Lauralei Schweren-Carnell und André Rohleder hatten sich zum Quatschen verabredet, werden zufällig Zeugen des Angiffs – und handeln sofort. Für diese Zivilcourage stehen sie jetzt auf der Nominiertenliste für den XY-Preis des ZDF. Dieser steht unter der Schirmherrschaft der Bundesinnenministerin und „ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Menschen, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen“, erklärt das ZDF.