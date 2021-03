Schulen in Krefeld helfen : Grundschüler besuchen eine virtuelle Zirkus-Show

Krefeld Drei Vorstellungen des Zirkus Rondel finden im April statt. Bereits an den Ostertagen heißt es: Manege frei! Die Zirkusbesuche der Schulen werden durch „Krefeld für Kinder“ möglich gemacht.

Sicher erinnern sich viele Krefelder Schüler gerne an ihre Teilnahme an einem Zirkus-Projekt in der Grundschulzeit. „Der Zirkus ‚Rondel – Circus for Kids‘ hat in der Vergangenheit mit vielen Krefelder Schulen zusammengearbeitet, Kinder gestärkt und hat eine sehr große Bedeutung hier in der Stadt. Die Solidarität mit dem Zirkus ist daher groß“, weiß Joachim Watzlawik, Koordinator Krefeld für Kinder. Während der Corona-Pandemie konnten und können keine Zirkus-Projekte in den Grundschulen durchgeführt werden. Um den Zirkus Rondel in der für ihn wirtschaftlich schwierigen Zeit zu unterstützen, hat Emily Carr, Leiterin der Heinrichsschule, auf Initiative der Mutter einer Schülerin Watzlawik um Hilfe gebeten.