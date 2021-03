Vorfall in Krefeld : Senior vertreibt Einbrecher aus Mehrfamilienhaus

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Ein Einbrecher ist am Freitag aus einem Mehrfamilienhaus in Hüls an der Tönisberger Straße geflüchtet, nachdem ihn ein Anwohner auf frischer Tat ertappt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, hörte ein 73-jähriger Bewohner gegen 10.15 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses Geräusche aus seiner Parzelle. Plötzlich kam ihm ein Fremder mit zwei vollen Tragetaschen entgegen, ließ diese aber stehen und flüchtete in Richtung Ausgang. Der Senior versuchte, den Einbrecher festzuhalten. Dieser riss sich los und flüchtete auf einem vor dem Haus bereitgestellten Rad. Doch der 73-Jährige verfolgte ihn, hielt den Lenker fest, woraufhin der Täter zu Fuß verschwand. Der Anwohner informierte die Polizei.