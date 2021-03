Zu Gast in Krefeld : Para-Eishockey-Nationalteam trainiert in der Yayla-Arena

Krefeld Drei Tage lang bereitete sich das Team von Trainer Andreas Pokorny auf die B-Weltmeisterschaft in Schweden vor. Dort soll das Ticket für die Olympischen Winterspiele in China gelöst werden.

(lus) Die Para-Eishockey-Nationalmannschaft war am Wochenende zu Gast in der Yayla- Arena. In Vorbereitung auf die B-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund im September hatte Nationaltrainer Andreas Pokorny insgesamt 16 Spieler eingeladen. Wegen eines Corona-Falls in der Familie konnte Pokorny selbst nicht anreisen: „Mir geht es gut, ich zeige keine Symptome. Trotzdem ist es schade, dass ich nicht in Krefeld dabei sein kann. Für uns ist das Trainingslager der Auftakt für die Vorbereitung für die B-WM, bei der es auch um die Teilnahme am Olympia-Qualifikations-Turnier geht. Die Trainingsmöglichkeiten sind professionell. Dank der Unterstützung der Arena und der Pinguine, insbesondere von Roger Nicholas, konnten sich die Spieler voll auf die Trainingseinheiten konzentrieren.“ Einige Spieler und Verantwortliche der Pinguine schauten sich das Training an.