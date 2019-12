Eismärchen Peter Pan in der Rheinlandhalle : Mit 50 km/h durch Nimmerland

Krefeld Rund 6500 Menschen sahen das Eismärchen „Peter Pan on Ice“, das die Geschichte von Peters Pans Ausflug nach Nimmerland erzählt. 182 Akteure sorgten für Jubel und Applaus für Aufführungen, die darstellerische mit sportlichen Leistungen koppelten.

(vo) Es ist ein Familienfest, es ist ein Eislauffest, und es ist eine erstaunliche sportliche und darstellerische Gemeinschaftsleistung: Alle zwei Jahre führen der Eissport-Verein und der Schlittschuhclub Krefeld ein Weihnachtsmärchen auf. Diesmal wurde die Geschichte von Peter Pan in der Rheinlandhalle aufs Eis gezaubert. Mehr als 180 Künstler ab vier Jahren bis ins Erwachsenenalter hielten das Publikum in den ausverkauften Vorstellungen in Atem und ernteten am Ende Jubel und Applaus. Rund 6500 Zuschauer sahen die Aufführungen, die mit fantastischen Kostümen und einigen pyrotechnischen Knalleffekten ausgestattet waren. Gestern endeten die märchenhaften Eislauffestspiele mit einer Matinee-Vorstellung für Grundschüler. „Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass um die 400 Stunden aufgebracht wurden, um es so hinzukriegen“, sagt Trainer Stefan Brill, der auch die Moderation übernommen hat.