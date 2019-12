Sanierungsprojekt in Krefeld : Rathaus-Parkhaus soll in neuem Glanz erstahlen

Krefeld Es zählt zu den größten Bauwerken in Krefeld: Das Parkhaus unter dem Rathaus. Für 7,6 Mio Euro soll die Tiefgarage in den kommenden 26 Monaten nach neuesten Erkenntnissen saniert werden.

Die Gesamtfläche beträgt 24.600 Quadratmeter und bislang sind 857 Stellplätze vorhanden. Doch das Parkhaus ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend Reparaturen. „Gerade die Sockel an Säulen und Wänden sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem das Streusalz, das mit den Autos eingetragen wird, ist sehr aggressiv und greift den Beton an. Dafür müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden“, sagt Angela Naebers vom zentralen Gebäudemanagement der Stadt Krefeld. Sie ist verantwortlich für die Organisation des Projektes.