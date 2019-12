Museen in Krefeld : Als grüne Kleider noch giftig waren

Museen in Krefeld

Krefeld Ein Forscher suchte ein Mittel gegen Malaria – und entdeckte den ersten synthetischen Farbstoff. Zur Revolution in der Mode- und Chemiegeschichte legt das Textilmuseum jetzt einen Forschungsband vor: wegweisend und unterhaltsam.

Die Abneigung gegen grüne Bühnenkostüme hielt sich im Theater noch bis weit ins vorige Jahrhundert. Im Aberglauben der Schauspieler hatte hartnäckig ein Körnchen Wahrheit überlebt. Denn ursprünglich wurden Textilien mit Asbest grüngefärbt – und das hat manchem Opernhelden nicht nur den Bühnentod gebracht. Es war eine revolutionäre Entdeckung, als William Henry Perkin 1856 auf der Suche nach einem Medikament gegen Malaria aus Steinkohlenteer Mauvein gewann – den ersten synthetischen Farbstoff. Ein Abfallprodukt bracht ungeahnte Freiheiten für die Modebranche, die nun auch Leute, die sich Purpur nicht leisten konnten, in Farbenräuschen schwelgen ließen. Und die synthetische hergestellten Farben waren nicht mehr gesundheitsschädlich.

Auch die Chemiebranche boomte. Entlang des Rheins von Basel bis Krefeld siedelte sich eine neue Industrie an, die das Wasser für die Produktion und als Handelsweg brauchte. Die Welt war im Farbenrausch.

Wie das alles geschehen ist und zusammenhängt, erzählt der Band „Zeitkolorit. Mode und Chemie im Farbenrausch 1850 bis 1930“, den Annette Schieck, Leiterin des Deutschen Textilmuseums, und ihre Stellvertreterin Isa Fleischmann-Heck jetzt herausgegeben haben. Das 144-seitige Buch begleitet die namensgleiche Ausstellung im Haus am Andreasmarkt.

Aber es ist mehr als ein Katalog, es ist für Mode-, Kultur-, Geschichts- und Wirtschaftsinteressierte ein unterhaltsames Lesebuch; für Experten ist es eine wissenschaftliche wegweisende Dokumentation „Die Verbindung von Mode und Chemie ist so vorher noch nicht bearbeitet worden. Da sind wir die Ersten“, sagt Schieck.

In längeren Essays, in kurzen, bunten Stechbriefen und vielen Fußnoten für weiterführende Literatur gehen 18 Autoren (Experten für Kunst- und Wirtschaftsgeschichte, Mode, Textil und Restauratoren) das untrennbare Zusammenspiel von Mode und Farbe aus verschiedenen Blickwinkeln an.