Stadtmitte in Krefeld : Mann nach sexueller Belästigung in Krefeld gesucht

Mann nach sexueller Belästigung in Krefeld gesucht

Stadtmitte in Krefeld

Krefeld Am Samstagabend hat ein Mann eine Frau sexuell belästigt. Als sie anfing zu schreien, flüchtete der Mann in Richtung Nordstraße.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 19 Uhr war die 40-jährige Krefelderin auf der Geldernsche Straße unterwegs. Auf Höhe der Liebfrauenstraße packte sie ein Mann von hinten, hielt sie fest und berührte sie unvermittelt in schamverletzender Weise. Als sie anfing zu schreien, flüchtete der Mann in Richtung Nordstraße.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.