Vorfall in Krefeld : Nachbarin verjagt Einbrecher

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Sonntagnachmittag hat die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Germaniastraße zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen.

Gegen 18 Uhr hörte die 45-jährige Frau verdächtige Geräusche und sah von ihrer Wohnung aus, wie sich ein Mann an der Balkontür ihrer Nachbarin zu schaffen machte. Mit einem Zweitschlüssel betrat sie die Wohnung und machte sich lautstark bemerkbar. Anschließend ging die mutige Zeugin auf den Balkon und sah einen Mann und eine Frau flüchten.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .