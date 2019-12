Musik in Krefeld : Weihnachtsmusik zu den Festtagen in den Kirchen

Krefeld Die Gottesdienste werden zu den Festtagen musikalisch gestaltet. Es gibt musikalische Einstimmungen und Konzerte. Eine Übersicht.

Musik gehört untrennbar zum Weihnachtsfest. Die Krefelder Kirchen hallen in diesen Adventswochen wider von feierlichen Klängen. Und auch zu den Festtagen wird allerorten Musik geboten. Zu den meistgespielten und beeindruckendsten Orgelwerken von Johann Sebastian Bach gehört die Fantasie G-Dur. Sie wird auch Piéces d’orgue genannt und entstand in Bachs Weimarer Zeit. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird sie in der stimmungsvoll erleuchteten Lutherkirche zu hören sein. Professor Karlheinz Schüffler spielt traditionell ein Weihnachtskonzert, das um 17 Uhr beginnt. Fürs Programm hat er diesmal auch Kompositionen ausgewählt von Arnold Mendelssohn, der als der „Vater der evangelischen Kirchenmusik“ gilt, außerdem von César Franck, Oskar Lindberg und Max Reger. Am Ende steht der gemeinsame Gesang bekannter Weihnachtsmelodien.