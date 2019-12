Förderprojekt : Hochschule: 300.000 Euro für bessere Daten-Kompetenz

Das Projekt an der Hochschule Niederrhein wird vom Stifterverband und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Zeiten, in denen Daten als Rohstoff der Zukunft gelten, ist es wichtig, planvoll damit umzugehen.

Die Hochschule Niederrhein erhält Fördergelder in Höhe von 300.000 Euro, um die Kompetenz ihrer Studierenden im Umgang mit Daten zu erhöhen. Dabei geht es neben dem Bewusstsein für die Relevanz von Daten auch um das effiziente Management und die richtige wissenschaftliche Nutzung. Die Fähigkeit, mit Daten planvoll umgehen, sie bewusst einsetzen und kritisch hinterfragen zu können, soll sowohl studiengangübergreifend als auch zugleich fachspezifisch vermittelt werden.

Das Projekt wird vom Stifterverband und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen (MKW) gefördert. Es sieht ein dreistufiges Kompetenzmodell vor, bei dem die Studenten zunächst ein grundlegendes Verständnis und Bewusstsein für Daten entwickeln sollen. Dabei geht es unter anderem um Fragestellungen wie: Was passiert, wenn ich beim Besuchen einer Webseite Cookies bestätige? Welche Daten sammeln sogenannte Smart Speaker über Assistentenprogramme wie Alexa oder Siri, wenn man sie in die eigene Wohnung stellt?

Die Studenten kommen im ersten Schritt in Online-Rallyes und Live- Treffen zusammen, um mit Daten-Paten gesellschaftliche und ethische Aspekte zu diskutieren und ein übergreifendes Verständnis für Daten zu entwickeln. Im zweiten Schritt erarbeiten sie sich Techniken zum Datenmanagement. Entsprechendes Lernmaterial für einen Online-Kursus wird im Projekt entwickelt und soll dabei helfen, Daten im wissenschaftlichen Kontext gezielt einzusetzen.

Im dritten Schritt geht es um die Fähigkeit des Arbeitens mit realen Daten. Die Studenten setzen ihr erworbenes Wissen ein, um in fachbezogenen Studienprojekten wie beispielsweise ihrer Abschlussarbeit systematisch und korrekt Daten nutzen zu können. Projektleiter ist Professor Dr. Christoph Quix, der am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik Data Science lehrt. Er wird das Projekt zusammen mit weiteren Fachkollegen umsetzen. Die Projektpartner unterstreichen die Relevanz des Projekts: „In Zeiten, in denen Daten als Rohstoff der Zukunft gelten, ist die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einzusetzen, eine Schlüsselkompetenz. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit bekommen, unseren Studierenden diese Kompetenzen während des Studiums noch gezielter zu vermitteln“, sagt Quix.