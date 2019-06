Helios Cäcilien Hospital : Hülser Notfallzentrum renoviert und mit neuer Oberärztin

Krefeld Tanja Zizek verantwortet fortan die Behandlungsabläufe in der Hülser Notaufnahme. Sie kommt vom Lutherplatz und ist Kardiologin und Internistin.

n den zurückliegenden Monaten hat sich in der „INA“, wie die interdisziplinäre Notaufnahme in Hüls auch genannt wird, viel getan. Unter Leitung von Chefarzt Dr. Guido Kemmeries wurde das sogenannte Manchester-Triage-System eingeführt. Das international etablierte System zur Ersteinschätzung der medizinischen Behandlungsdringlichkeit vermeidet Risiken und schafft Transparenz, auch für alle Wartenden. Mit diesem Ziel sind heute alle Pflegekräfte und Mediziner des Teams in der fachkundigen Ersteinschätzung geschult.

Feste Ansprechpartnerin für Niedergelassene, den Rettungsdienst und Patienten gleichermaßen ist Tanja Zizek. Als neue Oberärztin am Haus verantwortet sie fortan die Behandlungsabläufe in der Hülser Notaufnahme. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Zizek eine so erfahrene, breit ausgebildete Generalistin für die Leitungsposition gewinnen konnten. Als Kardiologin und Internistin ist sie auf jede Art von Notfallbehandlung optimal vorbereitet“, erläutert Kemmeries seine Wunschbesetzung. Die 36-Jährige war zuvor sechs Jahre in der Notaufnahme, der Kardiologie und konservativen Intensivmedizin am Lutherplatz tätig. „In der Notfallmedizin ist jeder Tag aufs Neue herausfordernd, weil das Aufgabenspektrum so komplex und abwechslungsreich ist. Dabei Menschen in einer akuten Situation medizinisch und menschlich zur Seite zu stehen, ist eine reizvolle Verbindung“, beschreibt Tanja Zizek ihren Wechsel- und ihre Führungsmotivation.