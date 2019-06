Großes Volksfest : Vogelschießen und Volksfest der Inrather Schützen

König Uwe Kleckers (r.) mit Heinz-Günter Schrader. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Inrath Am Freitag beginnt das Fest der Inrather Sportschützen auf dem Platz am Flünnertzdyk.

Die Inrather Sportschützen fiebern dem morgigen Abend entgegen. Denn an diesem Freitag, 14. Juni, startet das dreitägige Fest mit Vogelschießen und „Inrath feiert“. Während in diesem Jahr das Vogelschießen die Veranstaltung dominiert, wird im kommenden Jahr das Volksfest im Fokus stehen. 2021 feiern die Inrather dann ihr Schützenfest, bevor es im darauf folgenden Jahr mit dem Vogelschießen erneut um die Königswürde geht.

Die Kette trägt noch Uwe Kleckers, der 2017 sogar Bezirksschützenkönig wurde. Er regiert mit seiner Frau Andrea die Inrather Schützen und hat an diesem Abend seinen letzten offiziellen Auftritt als König, bevor er am Samstag das edle Metall an seinen Nachfolger überreichen wird. Es kann aber auch eine Nachfolgerin sein, denn bei den Inrathern treten beide Geschlechter zum Vogelschießen an. Mitorganisiert wird das Fest von dem früheren Stadtschützenkönig Heinz-Günter Schrader.

Das Programm im einzelnen:

Am heutigen Freitag beginnt der „Abschiedsball der Könige“ um 19 Uhr im Festzelt auf dem Platz am Flünnertzdyk. Gegen 20 Uhr zieht das Königspaar mit seinem Gefolge feierlich ins Zelt ein. Für die musikalische Untermalung sorgen die Hülser Bands „Low Budget“ und „Lager4“. Unterstützt werden sie von den DJs Kais und Matthias.

Am Samstag, 15. Juni, begleiten die Inrather Fanfaren um 14 Uhr die Eröffnung des Festes. Gegen 14.30 Uhr beginnt das Vogelschießen. Gegen 18 Uhr sollte der neue König feststehen, der dann seine Untertanen begrüßen wird, die sich vor ihm aufstellen. Beim Königsgalaball ab 20 Uhr im Festzelt spielt das bekannte Gitarren-Duo „Clandestino“, das vielen Zuhörern von Auftritten in der Region, beispielsweise auf dem Hülser Bottermaat bekannt sein dürfte. Ab 22 Uhr werden die Musiker abgelöst von den „Happy Sound Fanfaren“, die mit ihrer Cover Musik die Gäste in Partylaune versetzen wollen.