Mädchen war vermisst : 14-jährige Naomi aus Neuss ist wieder da

Neuss Seit Dienstagmittag war die 14-jährige Naomi F. vermisst. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

Das Mädchen wurde Polizeiangaben zufolge zuletzt gegen 12.30 Uhr gesehen, als sie eine Jugendeinrichtung an der Norfer Straße verließ.

Der Polizei lag eine Vermisstenanzeige vor. Suchmaßnahmen am Dienstag und Mittwoch blieben ohne Erfolg. Die Kripo bat deshalb die Bevölkerung um Hinweise und fahndete mit einem Foto.

Am Donnerstag gab die Polizei dann Entwarnung: Wie die Beamten mitteilten, konnte die Jugendliche kurz nach Veröffentlichung des Fotos in Krefeld angetroffen werden. Laut Polizei ist die 14-Jährige wohlauf und nun wieder bei ihrer Mutter in Neuss.