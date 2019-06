Nester in Uerdingen und Elfrath : Prozessionsspinner auf zwei Friedhöfen

Krefeld In Uerdingen und Elfrath wurden Nester entdeckt. Die Haare der Raupe können bei Menschen gesundheitliche Beschwerden auslösen.

(RP) Rund 50 Nester des Eichenprozessionsspinners sind auf dem Friedhof in Uerdingen an mehreren Bäumen festgestellt worden, drei auf dem Elfrather Friedhof. Die Nester in Uerdingen befinden sich in Bodennähe an verschiedenen Eichen. Alle vorgesehenen Bestattungen können nach bisherigen Erkenntnissen stattfinden, Teilnehmer müssen aber gegebenenfalls kleinere Umwege in Kauf nehmen, um eventuelle Gesundheitsgefahren durch Hautkontakt zu vermeiden. Darauf weist die Stadt jetzt hin.