LVR-Luise-Leven-Schule : Letzter Basar des Schüler-Ladens in diesem Schuljahr

Foto: Shutterstock/Irina Konstantinova

Krefeld-Hüls Am Samstag, 15. Juni, lädt das Schülerunternehmen „Lena und Leon“ das letzte Mal in diesem Schuljahr zu einem Kinderbasar ein. Der Basar findet von 10 bis 12 Uhr in der LVR-Luise-Leven-Schule, Lobbericher Straße 18-20, in Hüls statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verkauft wird Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 152. Die Kleidung wird nach Größen sortiert angeboten. Für die kleinen Besucher steht ein Spiel- und Maltisch bereit.

Schon seit elf Jahren gibt es den von Schülern geführten Secondhand-Laden. Über 50 Kinderbasare wurden seither organisiert. Nachdem die ersten beiden Basare in der Ökumenischen Begegnungsstätte veranstaltet wurden, wuchs das Angebot so stark, dass ein Transport der Kleidung dorthin gar nicht mehr möglich war. Seitdem finden die Basare in der Schulaula statt. Der Kundenkreis ist stetig gewachsen, und sogar Kunden aus Willich, Duisburg oder Düsseldorf finden den Weg nach Hüls.

Die Schüler des Unternehmens blicken 2019 auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Wie bereits in den Vorjahren konnte das Schüler­unternehmen einen guten Umsatz verzeichnen und zahlreiche neue Kunden gewinnen. Jedes Jahr wechseln weit mehr als 1000 Kleidungsstücke den Besitzer.

Am 15. Juni wird auf alle Einkäufe ein Rabatt von zehn Prozent gewährt. Das Geschäft ist bis zu den Sommerferien weiterhin jeden Montag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.