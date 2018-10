Gewerkschaft : Karim Peters ist neuer Chef der NGG in Krefeld

Karim Peters führt die Gewerkschaft NGG in Krefeld an. Foto: NGG

Krefeld (RP) Wechsel an der Gewerkschaftsspitze: Karim Peters heißt der neue Chef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Krefeld. Als Geschäftsführer der Region Krefeld-Neuss vertritt der 30-Jährige die Belange von insgesamt 24.000 Beschäftigten im Gastgewerbe und 19.000 Mitarbeitern in der Ernährungsindustrie.

Zudem kümmert sich der gebürtige Niederrheiner um das heimische Lebensmittelhandwerk. Karim Peters übernimmt die Nachfolge von Manja Wiesner, die als NGG-Geschäftsführerin in die Region Köln wechselt.

Einen Schwerpunkt seiner Gewerkschaftsarbeit will Peters auf die Ernährungs- und Getränkeindustrie legen. „Mit Marken wie Thomy, Maoam oder Diebels ist die Branche ein Schwergewicht in der Region“, sagt Peters, der selbst gelernter Industriekaufmann ist. „Hier geht es auch um die Digitalisierung der Arbeitswelt, bei der die Belegschaften ein Wort mitreden müssen. Dabei setzt die NGG auch auf den Schulterschluss mit den Betriebsräten“, so Peters. In der Region spielten auch Haustarifverträge eine große Rolle – etwa beim Krefelder Stärkeproduzenten Cargill.