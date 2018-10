Rentnerin stirbt nach Raubüberfall in Krefeld Fischeln

Krefeld Eine Krefelderin starb am Mittwoch an den Folgen einer Kopfverletzung, die sie sich bei einem Überfall zugezogen hatte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Raubes mit Todesfolge - sie sucht mit Phantomfotos zwei dringend Tatverdächtige.

Eine 85-jährige Krefelderin ist am vergangenen Mittwoch an den Folgen ihrer Hirnblutungen im Krankenhaus gestorben. Die Verletzungen hatten ihr zwei Männer zugefügt, die die Seniorin am 4. Oktober auf dem Hanninxweg überfallen und beraubt hatten. Die beiden Tatverdächtigen stahlen der Seniorin die Handtasche mit 600 Euro Bargeld, das sie zuvor in der Sparkasse an der Kölner Straße abgeholt hatte. Weil die Handtasche am Griff des Rollators befestigt war, verlor die damals noch 84 Jahre alte Frau den Halt, weil die Männer an der Tasche zogen. Sie stürzte schwer und erlitt neben den Kopfverletzungen auch einen Trümmerbruch in der rechten Schulter.