Krefeld: Charity Run bringt Rekorderlös für Kinderschutzbund

Krefeld Die stolze Summe in Höhe von 10.000 Euro kommt der Beratungsstelle bei sexuellem Missbrauch zugute.

(RP) Ein Riesenerfolg war der 14. charity run im Krefelder Stadtwald. Bei perfektem Laufwetter gingen rund 1.000 Läufer jeder Altersklasse an den Start, um für den guten Zweck die persönlich beste sportliche Leistung abzugeben. Denn der Erlös der Veranstaltung ist wieder für die vielfältige Arbeit des Kinderschutzbundes in Krefeld bestimmt. In diesem Jahr kam dank Startgelder und zahlreicher Spenden ein Rekorderlös in Höhe von 10.000 Euro zusammen.