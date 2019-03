Blaulicht-Meldung : Kaiserstraße: Einbrecher nehmen Bargeld mit

Krefeld (bk) Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kaiserstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Einbrecher kletterten zwischen 18.50 und 21.45 Uhr über die Mauer des Hauses.

