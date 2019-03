Krefeld: Einbrecher stehlen Uhren

Krefeld Die Täter brechen die Terrassentür auf.

(jon) Unbekannte sind am Samstag, 16. März, in der Zeit zwischen 19.40 und 23.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Flaaskamp eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang ins Gebäude und durchsuchten alle Räume. Wie die Polizei mitteilte, wurden unter anderem Uhren gestohlen. Zur Höhe des Sachschadens machte die Kripo keine Angaben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld, Ruf 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de, zu melden.