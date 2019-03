Krefelder Innenstadt : Opfer nachts mit Bierflasche attackiert

Foto: Michael Scholten

Krefeld (jon) Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag, 17. März, in der Innenstadt einem 19-Jährigen mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen und ist entkommen. Wie die Polizei erklärte, befand sich der 19-jährige Krefelder gegen zwei Uhr mit seiner Freundin an der Kreuzung Sankt-Anton-Straße / Hubertusstraße, als ein Mann auf das Paar zuging.

