Krefeld: Duo nach Ladendiebstahl in Fischeln festgenommen

Krefeld Polizei stoppt den Wagen der Täter.

(jon) Polizeibeamte haben am Donnerstag, 14. März, zwei Männer vorläufig festgenommen, die zuvor Waren in einem Fischelner Drogeriemarkt gestohlen hatten. Wie die Behörde mitteilte, beobachtete kurz nach 15 Uhr eine Verkäuferin des Ladens auf der Kölner Straße, wie ein Mann am Regal Rasierklingen in seine Jackentaschen steckte. Sie alarmierte ihre Kollegin und versperrte dem Mann und seinem Begleiter vor dem Ausgang den Weg. Einer der Täter stieß sie in Richtung Bürgersteig. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die 40 und 47 Jahre alten Männer, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Wenig später stoppten Einsatzkräfte den Wagen des diebischen Duos und nahmen die Männer vorläufig fest. Die Beute wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Die beiden erwartet ein Strafverfahren, die Ermittlungen dauern an.