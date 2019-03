Krefelder City: Polizei stellt Einbrecher im Imbiss

Krefeld In der Nacht zu Samstag hat die Polizei einen 34-Jährigen festgenommen.

(jon) Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Samstag, 16. März, in einen Imbiss an der Hochstraße eingebrochen. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Einbrecher noch vor Ort festnehmen. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, hörte gegen 1.15 Uhr ein Anwohner, wie die Glasscheiben des Imbisses zerschlagen wurden. Er verständigte die Polizei, die einen 35-jährigen Einbrecher festnahm. Der Mann hatte das Fenster mit einer Zwille zerschossen und versucht, Kasse und Kühlschrank aufzubrechen. Der alkoholisierte Täter war zuvor mit viel Mühe aus einem rückwärtigen Fenster geklettert, das zu seiner Überraschung in einen geschlossenen Hinterhof führte.