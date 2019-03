Krefeld Die Täter hebelten zwischen 19.30 und 20.45 Uhr eine Balkontür auf.

(jon) Unbekannte sind am Donnerstag, 14. März, in eine Wohnung am Weidenbruchweg in Linn eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck entwendet. Laut Polizei hebelten die Täter zwischen 19.30 und 20.45 Uhr eine Balkontür auf und gelangten so in das Haus. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.