Vorstandswahlen beim Heimatverein Korschenbroich : Dem Heimatverein mangelt es an jungen Mitgliedern

Im Kulturbahnhof ist endlich wieder was los. So wurde am 12. Juli die Ausstellung „Frauen.Land.Leben“ eröffnet. Weitere Veranstaltungen sind geplant. Kein Wunder, dass die Stimmung auf der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Korschenbroich im Restaurant Syrtaki ziemlich gut war. Allerdings scheint es an jungen Mitgliedern zu mangeln mit der Konsequenz, dass es immer schwerer wird, Vorstandsposten besetzt zu bekommen.