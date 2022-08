Diamantene Hochzeit in Korschenbroich : In der Tuchfabrik hat es vor mehr als 60 Jahren gefunkt

KORSCHENBROICH An ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz, der Tuchfabrik Peter Irmen, lernten sich Irmgard Kreutzer und Josef Meißner kennen. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort.

Seit 60 Jahren sind Irmgard und Josef Meißner ein Ehepaar und feiern am 1. August ihre Diamantene Hochzeit. Die beiden gebürtigen Korschenbroicher lernten sich an ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz – der Tuchfabrik Peter Irmen in Korschenbroich – kennen.

Das Ja-Wort gaben sich die beiden am 1. August 1962 auf dem Standesamt und einen Tag später in der Kirche in Korschenbroich. Als damals erster Vorsitzender der Heimat- und Wanderfreunde Korschenbroich schnürte Josef zusammen mit seiner Frau unzählige Male die Wanderschuhe und legte so manchen Kilometer zu Fuß zurück. Auch ausgedehnte Radtouren unternahmen die beiden Naturliebhaber. Als früheres Mitglied der SPD war Josef Meißner im Gemeinderat von Korschenbroich tätig, ebenso als Schöffe am Landgericht Düsseldorf. Das Paar feiert mit den beiden Söhnen, den Schwiegertöchtern und den drei Enkelkindern.