Unglück in Glehn : Ehepaar mit Quad bei Unfall schwer verletzt

Unglück in Glehn

Glehn Der Mann aus Korschenbroich musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden, die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Auf der L 32 in Glehn sind am Freitag gegen 18 Uhr zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mitteilte, war zur Unfallzeit ein 59-jähriger Korschenbroicher zusammen mit seiner 55-jährigen Ehefrau auf einem Quad auf der Landstraße in Richtung Büttgen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Quad und rammte mehrfach die rechtsseitige Leitplanke.