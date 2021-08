Großer Fund in Köln : Zoll entdeckt mehr als 2,3 Millionen Cannabissamen

Großer Fund in Köln

Ein Teil der sichergestellten Cannabissamen in einem Plastiksack. Foto: Hauptzollamt Köln

Köln Der Zoll in Köln hat vier Pakete am Flughafen abgefangen, die aus den USA kamen und nach Litauen gehen sollten. Mit dem Inhalt hätte man Marihuana im Wert von 2,3 Milliarden Euro anpflanzen können.

Bei Frachtkontrollen am Flughafen Köln/Bonn hat der Zoll mehr als 2,3 Millionen Cannabissamen entdeckt. Angepflanzt könnten sie eine Gesamtmenge von 230 Tonnen Marihuana ergeben, was wiederum einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 2,3 Milliarden Euro hätte, sagte Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln am Dienstag.