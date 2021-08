Ärger um Elektroroller : Anbieter reduzieren Zahl der E-Scooter in Kölner Innenstadt

Köln Falsch abgestellte E-Scooter sind den Kölnern seit Monaten ein Dorn im Auge. Die Verleiher der Geräte haben jetzt mit der Stadt einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Unter anderem sollen gut ein Drittel weniger Roller auf den Straßen stehen.

Nach wochenlanger Diskussion um Probleme mit falsch geparkten E-Scootern in Köln, haben die Verleiher am Dienstag umfassende Maßnahmen angekündigt. Gemeinsam mit der Stadt sei ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden, teilte die Plattform Shared Mobility mit, ein Zusammenschluss der E-Scooter-Verleiher.

Die Anbieter in Köln wollen demnach ihre Flotte in der Innenstadt ab Ende der Woche um 35 Prozent reduzieren. Stattdessen sollen die Außenbezirke der Stadt stärker in den Fokus rücken und das Angebot dort erweitert werden, hieß es. Mindestens 25 Prozent der Flotte sollen demnach künftig in den Außenbezirken eingesetzt werden.