23-Jähriger festgenommen : Nächtliche Schlägerei in Köln

Köln Die Polizei in Köln musste in der Nacht zu Samstag eine Schlägerei an einem Imbis auflösen. Zwei Männer schlugen Zeugen zufolge aufeinander ein und bewarfen sich mit Flaschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer nächtlichen Schlägerei vor einem Schnellimbiss in Köln hat die Polizei einen 23-jährigen Mann festgenommen. Er habe zuvor versucht, einen anderen Teilnehmer der Auseinandersetzung aus dem Zugriff eines Polizisten zu befreien, teilte die Polizei mit. An dem „Tumult“ am frühen Freitagmorgen seien mehr als zehn Personen beteiligt gewesen.

Die Polizei habe Pfefferspray eingesetzt und zwei betrunkene Schläger zur Ausnüchterung ins Gewahrsam gebracht. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil die Männer um zwei Uhr morgens vor dem Imbiss aufeinander einschlugen und sich mit Flaschen bewarfen.

(chal/dpa)