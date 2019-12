Im Dienst erstochener Kölner Stadt-Mitarbeiter : Verdächtiger in psychiatrisches Krankenhaus gebracht

Verdächtiger in psychiatrisches Krankenhaus gebracht

Köln Der Verdächtige im Fall des erstochenen Kölner Stadt-Mitarbeiters, wurde vorläufig in eine psychiatrische Klinik gebracht. Den Antrag hatte die Staatsanwaltschaft gestellt.

Der Verdächtige im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen Stadt-Mitarbeiter in Köln ist nach Angaben der Ermittler vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Einen entsprechenden Antrag hatte die Staatsanwaltschaft beim Kölner Amtsgericht gestellt, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hieß. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, „dass sich die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung ereignet hat, die zu erheblichen Einschränkungen der Schuldfähigkeit des 60-Jährigen führt“.