Hausbewohner ersticht Kölner Stadt-Mitarbeiter : OB Reker nach Gewalttat betroffen - „Es macht sich Entsetzen breit“

Köln Ein Mitarbeiter der Stadt Köln ist am Freitag in Dünnwald erstochen worden. Der 47-Jährige war mit einer Kollegin im Einsatz, um eine Zahlungsforderung zu vollstrecken. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker äußerte ihre Betroffenheit.

Der 47-Jährige und seine Kollegin (57) waren am Freitag im Auftrag der Stadt Köln unterwegs, um eine Zahlungsforderung im Stadtteil Dünnwald zu vollstrecken. Sie klingelten nach Angaben einer Polizeisprecherin gegen 10.45 Uhr bei einem Mann in einem Mehrfamilienhaus. „Er öffnete die Wohnungstür und griff die beiden mit einem Messer an“, sagte die Sprecherin.

Der 47-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er starb. Seine Kollegin hatte die Rettungskräfte alarmiert, ein Notarzt hatte noch versucht, den Mann zu reanimieren. Die Frau erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte es geheißen, auch sie sei schwer verletzt worden, am Nachmittag teilte die Stadt Köln aber mit, dass sie körperlich unverletzt ist. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.