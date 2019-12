Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest : Seniorin tot in Kölner Wohnung gefunden

Seniorin tot in Kölner Wohnung gefunden

Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen zuvor eine Seniorin in Köln-Mülheim getötet zu haben. Polizisten und Rettungskräfte entdeckten die Tote in ihrer Wohnung.

Gegen 14.40 Uhr riefen Passanten für einen jungen Mann den Rettungsdienst, das geht aus einer Meldung der Polizei Köln hervor. Er soll angegeben haben, dringend medizinische Hilfe zu benötigen. Auf dem Weg zum Krankenhaus soll er der Rettungswagenbesatzung im Gespräch mitgeteilt haben, dass an der Adresse in der Berliner Straße eine weitere Person ärztliche Hilfe benötigen könnte. Ein zweiter Rettungswagen und die Polizei trafen wenige Minuten später an dem Mehrfamilienhaus ein. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und fanden dort die leblose 81-Jährige.