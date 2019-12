Zwei Lastwagen auf A3 bei Bonn umgekippt : Fahrer war alkoholisiert und benutzte sein Handy

Nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg zwei Lastwagen kollidiert und umgekippt, die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt gesperrt. Foto: dpa/Ralf Klodt

Bonn Auf der A3 sind nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg in der Nacht zwei Lastwagen umgekippt. Die Autobahn bleibt bis zum Nachmittag gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr verzögerte sich, weil es keine Rettungsgasse gab.

Nach einem Unfall mit zwei Lkw auf der A3 beim Kreuz Bonn/Siegburg wurden die beiden Fahrer (50 und 62 Jahre alt) verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 62-Jährige auf der mittleren von drei Fahrspuren. Ein auf der rechten Spur fahrender 50-Jähriger kam in dem Moment, als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, nach rechts von der Fahrspur ab und stieß gegen die Schutzplanke. Von dort driftete der Lkw nach links und stieß mit so großer Wucht gegen den Sattelzug des 62-Jährigen, dass dieser zur Seite kippte. Der Sattelzug des mutmaßlichen Unfallverursachers schleuderte in die Lärmschutzwand der ICE-Trasse und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. Die beiden Lastwagen lagen quer auf der Autobahn und blockierten zwei Fahr- sowie einen Standstreifen.